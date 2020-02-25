«Магнит» начал перевод основных бизнес-процессов на SAP

«Магнит» будет тестировать модули сначала на ограниченном числе магазинов, после чего, если они будут стабильно работать, распространит опыт на всю сеть. Так ритейлер надеется минимизировать операционные риски. Всего на 31 декабря 2019 г. в сеть «Магнит» входило 20 725 магазинов в 3742 населенных пунктах России.