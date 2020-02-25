«Магнит» начал перевод основных бизнес-процессов на SAP
«Магнит» называет это началом «цифровой трансформации»: основная часть информационных систем розничной сети перейдет на SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Цель, как сказано в сообщении ритейлера, – устойчивый рост и повышение стоимости бизнеса для акционеров. Проект рассчитан на три года. Сколько «Магнит» потратит на него, представитель сети раскрыть отказался.
Исторически «Магнит» предпочитал работать на решениях собственной разработки. Теперь компания перейдет на цифровую платформу, на которой работает большинство ритейлеров мира, и сможет использовать их опыт оптимизации стандартных бизнес-процессов, заявил представитель ритейлера.
Все бизнес-процессы «Магнита» будут сосредоточены на системе SAP S/4 HANA Retail, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет. Всего будет внедрено более 40 модулей.
На первом этапе система охватит автоматизацию финансов, движения товаров, кадров и отчетности. Модуль SAP Central Finance позволит объединить финансы основных предприятий «Магнита». Цифровизация работы с персоналом на базе модуля SAP HCM затронет кадровый учет, организационную структуру, расчет зарплаты и связанные процессы. «Магнит» также намерен внедрить чековое хранилище на SAP CAR, благодаря чему сможет отслеживать остатки в онлайн-режиме, прогнозировать спрос и др.
Сейчас «Магнит» ведет товарный и финансовый учет в разных системах с разными моделями данных, объяснил его представитель. Товарный учет работает на платформе собственной разработки, финансы и кадры автоматизированы на базе 1С. Отслеживание остатков, прогноз спроса также работали на собственных решениях «Магнита».
«Омоложение» собственных разработок «Магнита» потребовало бы серьезных инвестиций, в том числе в ущерб другим направлениям, говорит его представитель: «Эффективнее было приобрести готовый продукт SAP с привлечением собственной разработки для отдельных функций и возможностей». Такой подход, рассуждает он, даст хороший результат при сравнимых инвестициях без потери времени.
«Магнит» будет тестировать модули сначала на ограниченном числе магазинов, после чего, если они будут стабильно работать, распространит опыт на всю сеть. Так ритейлер надеется минимизировать операционные риски. Всего на 31 декабря 2019 г. в сеть «Магнит» входило 20 725 магазинов в 3742 населенных пунктах России.
«Мы рассчитываем, что эффект от программы в течение нескольких лет будет исчисляться миллиардами рублей», – заявил президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Как предположил представитель ритейлера, эффект будет заметен сразу во многих показателях: оборачиваемость капитала, рост производительности труда, снижение потерь, повышение качества ведения товарного учета и планирования ресурсов.