Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений. Это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса, считает представитель «Магнита» и перечисляет: должности Выдрина и Саченко заняли другие менеджеры; функционалы Виноградова и Ломакина перераспределены внутри компании; на позицию директора по маркетингу рассматривается несколько кандидатов.