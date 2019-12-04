Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров
Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании. По его словам, среди них финансовый директор Елена Милинова, директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов.
По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений. Это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса, считает представитель «Магнита» и перечисляет: должности Выдрина и Саченко заняли другие менеджеры; функционалы Виноградова и Ломакина перераспределены внутри компании; на позицию директора по маркетингу рассматривается несколько кандидатов.