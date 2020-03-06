«Уральские авиалинии» ввели возврат билетов из-за коронавируса

Акция действует с 8 марта по 15 апреля на всех рейсах без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, отметили в компании. Изменить дату вылета, направление или отказаться от билетов можно вплоть до окончания регистрации на рейс, то есть за 40 минут до вылета и ранее. При возврате билетов будет взиматься только сбор за операцию возврата, равный 1000 руб. за каждый билет, уточняется в сообщении.