«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

«За решениями сделать билеты возвратными может быть скрыт в том числе коммерческий расчет: пассажиры могут начать активнее покупать билеты, зная о возможности отказаться от полетов без потерь», – говорит директор Infomost Борис Рыбак. Официально авиакомпании не сообщали о падении продаж, но их сотрудники признавали снижение спроса на зарубежные перелеты. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, глобальный пассажиропоток у авиакомпаний может упасть в этом году на 11–19%, трафик в Западной Европе, наиболее пострадавших от вируса странах Азии и на Ближнем Востоке может упасть на 23–24%, в Восточной Европе – на 9%.