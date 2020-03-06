«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Эпидемия коронавируса вынуждает авиакомпании искать способы поддержать спрос. «Победа» с 7 марта вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета, рассказал «Ведомостям» представитель лоукостера. Для этого при покупке билета нужно будет доплатить 499 руб. за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета. Как долго будут действовать новые правила, представитель компании не уточнил. Клиенты опасаются планировать отпуска из-за распространения коронавируса, компания «по их просьбе запускает эту услугу», передал через пресс-службу гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета с возвратом денег можно за 40 минут до вылета.
S7 и «Победа» – соответственно вторая и третья крупнейшие авиакомпании России. В январе они перевезли 1,37 млн и 922 000 человек соответственно – 15,4 и 10,4% отечественного рынка, по данным Росавиации.
Навстречу пассажирам пошла и Utair. Она разрешает всем пассажирам рейсов Москва – Милан и Милан – Москва полностью вернуть деньги за билеты, купленные до 26 февраля, когда Роспотребнадзор предупредил о риске заражения коронавирусом при посещении Италии, говорит представитель Utair. Милан – единственное итальянское направление перевозчика. Пассажиры Utair, уже находящиеся в Милане, могут без доплаты обменять обратный билет, чтобы раньше вернуться в Россию.
Представитель лидера рынка – «Аэрофлота» (ему принадлежит «Победа») от комментариев отказался. Представитель «Уральских авиалиний» на запрос «Ведомостей» не ответил.
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человек заразилось коронавирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения на 4 марта. Из них 3198 человек умерли. В Италии заболело 2502 человека, смертельными стали 80 случаев
Около 95% всех билетов «Победы» невозвратные, знает человек, близкий к лоукостеру (представитель компании это не комментирует). Законодательное введение невозвратных билетов пролоббировал в 2014 г. «Аэрофлот» именно ради запуска лоукостера. До сих пор вернуть билеты без потери денег можно было только по самому дорогому из тарифов «Победы», который так и называется: «Возвратный». Он в 2–2,5 раза дороже базового тарифа и в 4–15 раз дороже промотарифа лоукостера в 499 руб.
S7 тоже не раскрывает долю невозвратных билетов. Но у авиакомпаний, которые включают различные услуги в стоимость перелета, их доля существенно ниже, чем у лоукостеров. Билеты по невозвратным тарифам покупают намного чаще, так как они дешевле, говорит PR-директор крупнейшего российского поисковика Aviasales Янис Дзенис. По оценкам консалтинговой компании Bain, их доля у российских авиакомпаний значительно превышает 50%.
«За решениями сделать билеты возвратными может быть скрыт в том числе коммерческий расчет: пассажиры могут начать активнее покупать билеты, зная о возможности отказаться от полетов без потерь», – говорит директор Infomost Борис Рыбак. Официально авиакомпании не сообщали о падении продаж, но их сотрудники признавали снижение спроса на зарубежные перелеты. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, глобальный пассажиропоток у авиакомпаний может упасть в этом году на 11–19%, трафик в Западной Европе, наиболее пострадавших от вируса странах Азии и на Ближнем Востоке может упасть на 23–24%, в Восточной Европе – на 9%.
Возможно, такой шаг S7 и «Победы» несколько поддержит спрос, но скорее это решение будет работать на их имидж, рассуждает Дзенис: россияне, по данным Aviasales, не отказываются от отдыха, а выбирают другие направления: вместо Италии, Германии, Испании и Юго-Восточной Азии – Турцию, Индию, страны бывшего СССР.