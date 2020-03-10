Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра биржи.
В нем отмечается, что биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и повысит ставки обеспечения по ряду инструментов. Для наиболее ликвидных активов на момент начала торгов будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, говорится в сообщении. Их значения будут определены исходя из рыночной ситуации перед открытием торгов. Для этих же активов биржа «увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов».
«В случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона», — напомнили в пресс-центре биржи. Дискретные аукционы возможны при резком изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс Мосбиржи — на 20% в течение 10 минут подряд — по отдельной акции и при изменении индекса MOEX на 15% в течение 10 минут подряд — по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов. На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме, добавили в пресс-центре.
9 марта американские рынки открылись падением индексов: в первые минуты торгов S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился. Аналогичную динамику демонстрировали европейские и азиатские площадки. Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск.