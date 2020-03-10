Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов

9 марта американские рынки открылись падением индексов: в первые минуты торгов S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился. Аналогичную динамику демонстрировали европейские и азиатские площадки. Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск.