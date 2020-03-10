Новый руководитель BP выдвинут в совет директоров «Роснефти»
Главный исполнительный директор BP Бернард Луни включен в список кандидатов в совет директоров «Роснефти», говорится в сообщении на портале раскрытия информации.
Список кандидатов в новый состав совет директоров «Роснефти» утвердил на заседании 5 марта. Кроме Луни в список вошел помощник президента России Максим Орешкин. Его кандидатура предложена вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Остальные кандидаты, включая министра энергетики Александра Новака и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, уже входят в совет директоров компании. Экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро в список не вошел.
Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).