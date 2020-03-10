Новый руководитель BP выдвинут в совет директоров «Роснефти»

Остальные кандидаты, включая министра энергетики Александра Новака и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, уже входят в совет директоров компании. Экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро в список не вошел.