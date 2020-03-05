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Правительство обновит совет директоров «Роснефти»

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Премьер Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров «Роснефти». По сравнению с прошлым годом правительство предложило одно изменение. Вместо бывшего помощника президента – нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова в совет директоров госкомпании предложено избрать нового помощника президента Максима Орешкина. Он будет голосовать по директиве.

Кроме Орешкина в совет директоров также выдвинуты:

  • министр энергетики Александр Новак,

  • главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин,

  • исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг,

  • профессор экономического факультета Высшей школы экономики Олег Вьюгин,

  • председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф,

  • председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.

    Новак, Орешкин и Сечин выдвинуты в совет директоров как представители Российской Федерации, остальные – как независимые директора.

В состав ревизионной комиссии выдвинуты:

  • главный бухгалтер «Роснефтегаза» Ольга Андрианова,

  • заместитель директора департамента Минэнерго Татьяна Зобкова, 

  • зампред правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Сергей Пома,

  • начальник отдела департамента Минфина Захар Сабанцев,

  • замдиректора департамента Минэкономразвития Павел Шумов.

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