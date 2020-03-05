Правительство обновит совет директоров «Роснефти»

Премьер Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров «Роснефти». По сравнению с прошлым годом правительство предложило одно изменение. Вместо бывшего помощника президента – нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова в совет директоров госкомпании предложено избрать нового помощника президента Максима Орешкина. Он будет голосовать по директиве.