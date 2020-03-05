Правительство обновит совет директоров «Роснефти»
Премьер Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров «Роснефти». По сравнению с прошлым годом правительство предложило одно изменение. Вместо бывшего помощника президента – нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова в совет директоров госкомпании предложено избрать нового помощника президента Максима Орешкина. Он будет голосовать по директиве.
Кроме Орешкина в совет директоров также выдвинуты:
министр энергетики Александр Новак,
главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин,
исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг,
профессор экономического факультета Высшей школы экономики Олег Вьюгин,
председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф,
председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.
Новак, Орешкин и Сечин выдвинуты в совет директоров как представители Российской Федерации, остальные – как независимые директора.
В состав ревизионной комиссии выдвинуты:
главный бухгалтер «Роснефтегаза» Ольга Андрианова,
заместитель директора департамента Минэнерго Татьяна Зобкова,
зампред правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Сергей Пома,
начальник отдела департамента Минфина Захар Сабанцев,
замдиректора департамента Минэкономразвития Павел Шумов.