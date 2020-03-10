Reuters: Wintershall отложит IPO из-за коронавируса и ситуации на рынке
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (объединенная компания концерна BASF и инвестгруппы LetterOne Михаила Фридмана) может отложить IPO, запланированное на вторую половину 2020 г., сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это связано с опасениями распространения коронавируса и ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией.
Так как прогноз цен на нефть и газ остается слабым на оставшуюся часть года, а инвесторы все меньше заинтересованы в производителях ископаемого топлива, финансовые консультанты сделки стали более осторожными, сказал один из источников агентства. Компания, по словам другого источника, также учитывает ситуацию с проектом строительства газопровода «Северный поток – 2», которому компания предоставляет финансирование, при выборе оптимального времени для листинга.
Представитель BASF сказал Reuters, что Wintershall готовится провести IPO во втором полугодии 2020 г. «в зависимости от конъюнктуры рынка». Стоимость компании в рамках IPO может быть оценена в $20 млрд.
Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. В пятницу, 6 марта, Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель.