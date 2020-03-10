Reuters: Wintershall отложит IPO из-за коронавируса и ситуации на рынке

Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. В пятницу, 6 марта, Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель.