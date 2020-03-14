Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», ‒ написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Дерипаски, первым делом необходимо полностью закрыть все границы, отменить массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней. Руководители предприятий и госучреждений должны немедленно создать оперативный штаб, который обеспечит введение карантина, считает предприниматель.
Россия, по мнению Дерипаски, не готова к эпидемии. «Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 г.», ‒ полагает он. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности, добавил бизнесмен.
«Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр ‒ никто не носит маски»
Дерипаска напомнил, что он и другие сотрудники UC Rusal в 2015 г. столкнулись с эболой в Африке. Тогда, по мнению бизнесмена, эпидемию удалось остановить только благодаря изоляции Гвинеи и слаженным действиям военных, полиции и врачей.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 132 000 человек, более 4900 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 47 заболевших коронавирусом, из них 44 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (24) зарегистрировано в Москве.