Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Россия, по мнению Дерипаски, не готова к эпидемии. «Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 г.», ‒ полагает он. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности, добавил бизнесмен.