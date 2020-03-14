Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Европу

S7 Airlines с 16 марта по 31 мая отменяет все рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, на Кипр и обратно. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России.