Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Европу
Россия ограничит пассажирское авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, сообщил 13 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. После этого сразу несколько крупных авиакомпаний объявили о частичной приостановке полетов в Европу.
«Аэрофлот» с 16 марта перестанет летать из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону, Цюрих и обратно. Будет сокращена частота полетов из Москвы в Копенгаген и Прагу. Рейсы в столицы других европейских стран сохранятся. Также авиакомпания продолжит выполнять полеты на Кипр.
«Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 16 марта полностью приостановит полеты из Санкт-Петербурга в страны Евросоюза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву.
Еще одна авиакомпания из группы «Аэрофлот» — лоукостер «Победа» с 16 марта не будет летать из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен.
S7 Airlines с 16 марта по 31 мая отменяет все рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, на Кипр и обратно. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России.
Utair с 13 марта приостановила рейсы в Берлин, Милан и обратно, с 17 марта авиакомпания перестанет выполнять полеты в Вену и обратно. Перевозчик пообещал вернуть пассажирам деньги за билеты.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 132 000 человек, более 4900 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 47 заболевших коронавирусом, из них 44 — россияне, двое — граждане Китая, один — итальянец. Больше всего случаев заболевания (24) зарегистрировано в Москве.