Выставочная индустрия в России потеряет 6 млрд рублей из-за коронавируса
Российские компании, работающие в сфере конгрессно-выставочной деятельности, потеряют около 6 млрд руб. из-за коронавируса, говорится в исследовании коммуникационной группы Imars. Согласно исследованию, отмена и перенос мероприятий приведут к закрытию многих компаний в отрасли. Без работы могут остаться около 10 000 человек.
Исследование показало, что больше всего ситуация с вирусом повлияла на культурные и спортивные мероприятия из-за их высокой доли среди прочих. В меньшей степени оказались затронуты отрасли luxury, машиностроения, науки, образования, строительства, недвижимости, вооружения, ТЭКа. По данным на середину марта, по количеству отмененных в 2020 г. мероприятий лидируют Италия, США, Россия и Объединенные Арабские Эмираты. Среди них – референдум по реформе парламента Италии, военные учения Eagle Genesis с участием США, а также большое количество спортивных мероприятий, модных показов, фестивалей, культурных событий, говорится в исследовании.
В России из-за рисков распространения коронавируса отложены Российская Неделя бизнеса и съезд РСПП, Петербургский международный экономический форум, а также Красноярский экономический форум и инвестиционный форум в Сочи. По словам исполнительного директора Imars Николая Ворожейкина, перенос сроков проведения мероприятий «на неопределенное время» не исключает их полной отмены в 2020 г. Однако провести все мероприятия разом, например, в IV квартале этого года будет «крайне сложно» технически. В такой ситуации, по мнению Ворожейкина, будет логичным перевести их в виртуальный формат.