Выставочная индустрия в России потеряет 6 млрд рублей из-за коронавируса

В России из-за рисков распространения коронавируса отложены Российская Неделя бизнеса и съезд РСПП, Петербургский международный экономический форум, а также Красноярский экономический форум и инвестиционный форум в Сочи. По словам исполнительного директора Imars Николая Ворожейкина, перенос сроков проведения мероприятий «на неопределенное время» не исключает их полной отмены в 2020 г. Однако провести все мероприятия разом, например, в IV квартале этого года будет «крайне сложно» технически. В такой ситуации, по мнению Ворожейкина, будет логичным перевести их в виртуальный формат.