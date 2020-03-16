Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

Национальная палата моды не будет проводить 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia из-за рисков распространения коронавируса. Неделя моды должна была пройти в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля. Вместо этого в апреле и мае пройдут онлайн-мероприятия, направленные на поддержку российских дизайнеров и демонстрацию их новых коллекций, подготовленных для подиума. Платформой для них станет сайт российского интернет-магазина дизайнерской одежды Aizel.ru.