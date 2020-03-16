Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Национальная палата моды не будет проводить 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia из-за рисков распространения коронавируса. Неделя моды должна была пройти в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля. Вместо этого в апреле и мае пройдут онлайн-мероприятия, направленные на поддержку российских дизайнеров и демонстрацию их новых коллекций, подготовленных для подиума. Платформой для них станет сайт российского интернет-магазина дизайнерской одежды Aizel.ru.
По словам президента Национальной палаты моды Александра Шумского, до последнего момента рассматривался вопрос смещения мероприятия на более поздние даты, однако «в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом». «Поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное», – объяснил он.
В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 56 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один итальянец. Больше всего случаев заболевания – 33 – зарегистрировано в Москве.