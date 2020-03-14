Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59
За последние сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие ‒ граждане России, девять из них находятся в Москве, двое ‒ в Кемеровской области и по одному ‒ в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в России выросло до 59. Больше всего инфицированных в Москве ‒ 33.
Новые случаи заболевания выявлены у граждан, которые недавно вернулись из Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши и Швейцарии. Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с ними лица отправлены на карантин.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 145 000 человек, более 4900 скончались.
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, заявил 14 марта премьер Михаил Мишустин. Он привел в пример Европу, где, по его мнению, ситуация с коронавирусом критическая (накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что очаг коронавируса теперь находится в Европе, где в сутки фиксируется больше новых случаев заражения, чем в Китае). Премьер также напомнил, что в США из-за инфекции введен режим чрезвычайной ситуации.
В России принято решение создать координационный совет, в который войдут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссия по устойчивости российской экономики, руководители регионов, в которых введен режим повышенный готовности, и другие заинтересованные лица.