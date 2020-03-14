Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, заявил 14 марта премьер Михаил Мишустин. Он привел в пример Европу, где, по его мнению, ситуация с коронавирусом критическая (накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что очаг коронавируса теперь находится в Европе, где в сутки фиксируется больше новых случаев заражения, чем в Китае). Премьер также напомнил, что в США из-за инфекции введен режим чрезвычайной ситуации.