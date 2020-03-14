Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Премьер призвал россиян в сложившейся ситуации минимизировать поездки за границу. С 16 марта авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией будет ограничено, а до этого момента Мишустин поручил всем регионам усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах и сократить количество массовых мероприятий.