Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин. «Уже более 145 000 заболевших, и ситуация в большинстве стран достаточно сложная», ‒ приводит его слова «РИА Новости». Мишустин привел в пример Европу, где, по его мнению, ситуация с коронавирусом критическая. Премьер также напомнил, что в США из-за инфекции введен режим чрезвычайной ситуации.
В России предпринимаются все меры, чтобы затормозить распространение коронавируса, продолжил Мишустин. Принято решение создать координационный совет, в который войдут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссия по устойчивости российской экономики, руководители регионов, в которых введен режим повышенный готовности, и другие заинтересованные лица.
Премьер призвал россиян в сложившейся ситуации минимизировать поездки за границу. С 16 марта авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией будет ограничено, а до этого момента Мишустин поручил всем регионам усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах и сократить количество массовых мероприятий.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 145 000 человек, более 4900 скончались. В России на момент публикации было выявлено 59 заболевших коронавирусом, из них 56 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве.