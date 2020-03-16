Wildberries начал продавать авиабилеты

Решение о выходе в сегмент продаж авиабилетов Wildberries принял еще в 2019 г., пояснил «Ведомостям» представитель компании. Перед запуском сервиса продажи авиабилетов на всей территории России его тестировали в течение последнего месяца в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. «Мы надеемся, что новый сервис Wildberries позволит нашим клиентам успешно совмещать покупки на сайте с выбором и бронированием авиабилетов. В стране большой объем внутренних поездок, развивается внутренний туризм, поэтому мы полагаем, что спрос на данное направление сохранится», – сказал представитель компании.