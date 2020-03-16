Wildberries начал продавать авиабилеты
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж авиабилетов на своем сайте в партнерстве с АО «В.И.П. Сервис». В специальном разделе «Авиабилеты» теперь можно искать и покупать билеты без переадресации на сторонние сервисы.
Решение о выходе в сегмент продаж авиабилетов Wildberries принял еще в 2019 г., пояснил «Ведомостям» представитель компании. Перед запуском сервиса продажи авиабилетов на всей территории России его тестировали в течение последнего месяца в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. «Мы надеемся, что новый сервис Wildberries позволит нашим клиентам успешно совмещать покупки на сайте с выбором и бронированием авиабилетов. В стране большой объем внутренних поездок, развивается внутренний туризм, поэтому мы полагаем, что спрос на данное направление сохранится», – сказал представитель компании.
В будущем Wildberries планирует не только расширить список авиакомпаний-партнеров, направлений и вариантов полетов, но и продавать билеты на другие виды транспорта, отметили в пресс-службе.
Генеральный директор АО «В.И.П. Сервис» Дмитрий Горин подтвердил «Ведомостям» сотрудничество с онлайн-ритейлером. «Холдинг «В.И.П. Сервис» рад сотрудничеству с таким известным и надежным партнером, как Wildberries. Наше партнерство позволит наполнить Wildberries качественным билетным контентом», – заявил он.
В 2019 г. оборот Wildberries вырос на 88% и достиг 223,5 млрд руб. По данным компании на декабрь 2019 г., ежедневно на сайте ритейлера оформляется 750 000 заказов. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров от 31 000 российских и зарубежных брендов. Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов рунета» по итогам 2019 г., а владелица интернет-магазина Татьяна Бакальчук считается самой богатой женщиной России.