Amazon будет держать на складах только жизненно необходимые товары

Продавцы, сотрудничающие с онлайн-магазином Amazon, не смогут отгружать на распределительные центры компании товары не из списка первой необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Amazon. Партнеры из США и Великобритании смогут пользоваться логистической сетью Amazon только для доставки продовольствия, средств по уходу, детских товаров, товаров для здоровья и корма для животных, а также домашних инструментов.