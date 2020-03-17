Amazon будет держать на складах только жизненно необходимые товары
Продавцы, сотрудничающие с онлайн-магазином Amazon, не смогут отгружать на распределительные центры компании товары не из списка первой необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Amazon. Партнеры из США и Великобритании смогут пользоваться логистической сетью Amazon только для доставки продовольствия, средств по уходу, детских товаров, товаров для здоровья и корма для животных, а также домашних инструментов.
Amazon объяснил, что намерен освободить место на складах для товаров первой необходимости. Ограничения будут действовать до 5 апреля. Ранее, 16 марта, компания объявила, что дополнительно наймет 100 000 сотрудников для обслуживания складов, чтобы справиться с растущим спросом на онлайн-доставку из-за пандемии коронавируса. Компании, продающие товары через Amazon, вправе пользоваться сторонними логистическими услугами.
Число заболевших COVID-19 к 17 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 173 344 человека, 7019 из них скончались. В 24 регионах России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.