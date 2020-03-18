AliExpress пригрозил продавцам блокировкой за спекуляции на коронавирусе

Нынешнюю ситуацию на рынке товаров, защищающих население от вируса, можно сравнить с взвинчиванием цен на такси после терактов, и такое поведение вызывает осуждение, заявили в пресс-службе AliExpress Россия. «Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать все возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам», – говорится в сообщении.