AliExpress пригрозил продавцам блокировкой за спекуляции на коронавирусе
За спекуляции на защите населения от коронавируса AliExpress Россия будет удалять соответствующие товары и блокировать продавцов, заявили в пресс-службе компании, которая объединяет маркетплейсы AliExpress, Tmall и Pandao. Клиентов, заметивших на AliExpress товары медицинского и противовирусного назначения по несправедливой цене, компания просит передавать информацию в службу поддержки.
Продавцов AliExpress Россия попросила не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары, не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, чтобы скидкой не могли воспользоваться перекупщики, а также не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа и не искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.
Нынешнюю ситуацию на рынке товаров, защищающих население от вируса, можно сравнить с взвинчиванием цен на такси после терактов, и такое поведение вызывает осуждение, заявили в пресс-службе AliExpress Россия. «Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать все возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам», – говорится в сообщении.
Из-за участившихся на рынке спекуляций на товарах первой необходимости сервисы частных объявлений «Авито» и «Юла» ранее приостановили размещения объявлений о продаже медицинских масок. В начале марта компания Amazon заблокировала аккаунты продавцов из США, которые завышали цены на маски во время растущего спроса из-за распространения коронавируса. После этого другой маркетплейс, eBay, полностью запретил продажу масок и средств для дезинфекции.