Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Падающая цена на нефть отразилась на курсе рубля к мировым валютам. 18 марта курс рубля к доллару доходил в моменте до 79 руб., однако сразу же опустился нижде 74 руб. В начале недели Bloomberg оценивал, что из-за привязанности к стоимости нефти рубль может ослабеть к доллару вплоть до 30%, что нехарактерно для валют стран с профицитной экономикой.