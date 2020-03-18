Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39. Brent подешевела на 4,01%, WTI – на 6,9%. .
Предыдущую психологическую отметку в $30/барр. Brent преодолела 16 марта. Стоимость WTI опустилась ниже $26/барр. сегодня в 12.13 мск.
Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Падение цен началось после 6 марта, после развала договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ стали предоставлять скидки для покупателей из Азии.
Падающая цена на нефть отразилась на курсе рубля к мировым валютам. 18 марта курс рубля к доллару доходил в моменте до 79 руб., однако сразу же опустился нижде 74 руб. В начале недели Bloomberg оценивал, что из-за привязанности к стоимости нефти рубль может ослабеть к доллару вплоть до 30%, что нехарактерно для валют стран с профицитной экономикой.