Российские маркетплейсы сдерживают цены на некоторые товары

Ранее в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания на фоне новостей о рисках распространения коронавируса. 18 марта заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Замминистра отметил, что подорожание возможно только по импортным товарам.