Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Российские маркетплейсы сдерживают цены на некоторые товары

Ведомости

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» ограничил максимальные цены на популярные товары. В частности, цены ограничены на медицинские маски, рассказали в пресс-службе. Цены также начал сдерживать сервис «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»).

По данным пресс-службы, «Яндекс.Маркет» «регулярно проверяет наличие товара и корректные цены в магазинах». Более дорогие предложения маркетплейс будет скрывать от покупателей.

О введении аналогичных мер ранее объявил Ozon и Wildberries. В пресс-службах компаний рассказали, что внимательно следят за ценами, устанавливаемыми продавцами на площадке. В случае необоснованного роста цен, работу продавцов могут приостанавливать или блокировать.

Ранее по теме: Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

Ранее в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания на фоне новостей о рисках распространения коронавируса. 18 марта заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Замминистра отметил, что подорожание возможно только по импортным товарам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её