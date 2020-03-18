Российские маркетплейсы сдерживают цены на некоторые товары
По данным пресс-службы, «Яндекс.Маркет» «регулярно проверяет наличие товара и корректные цены в магазинах». Более дорогие предложения маркетплейс будет скрывать от покупателей.
О введении аналогичных мер ранее объявил Ozon и Wildberries. В пресс-службах компаний рассказали, что внимательно следят за ценами, устанавливаемыми продавцами на площадке. В случае необоснованного роста цен, работу продавцов могут приостанавливать или блокировать.
Ранее в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания на фоне новостей о рисках распространения коронавируса. 18 марта заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Замминистра отметил, что подорожание возможно только по импортным товарам.