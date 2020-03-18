Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не росли, заявил статс-секретарь ‒ заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, подорожание возможно только по импортным товарам.
По словам Евтухова, ведомство следит за ценами и не даст производителям их поднять. «Президент сказал, если кто-то будет пытаться наживаться и резко поднимать цены, соответственно, будут работать ФАС, прокуратура, это не шутки, это серьезно», ‒ сказал Евтухов в эфире «России 24».
В последние четыре дня в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания, 18 марта ситуация стала спокойнее, отметил замминистра. По его оценкам, ажиотаж окончательно прекратится к середине следующей недели. При этом Евтухов обратил внимание, что проблем с продуктами нет, магазины «забиты товаром». По его словам, товар есть и на складах. Представители ритейла уже вешают плакаты, что «если полка пустая, товар в пути, он скоро будет, можете подождать», обратил внимание замминистра.
Повышенный спрос в магазинах он связал с новостями из-за рубежа, где телезрителям показывают пустые магазины и людей, которые «не могут ничего купить». «У нас торговля устроена по-другому, чем в Европе. Там если товар исчез, ему взяться неоткуда», ‒ объяснил Евтухов. Перебои с доставкой гречки он связал с тем, что она складируется в Алтайском крае и ее поставки требуют времени. Он также заверил, что «объемы гречки достаточны» и дефицита не будет.
Об отсутствии дефицита продовольствия также заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, «региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж», пишет «Интерфакс».
После сообщения Минпромторга онлайн-ритейлер Ozon объявил, что ограничил максимальный порог цен на самые востребованные товары. За нарушение ритейлер будет блокировать товар, рассказали в пресс-службе.