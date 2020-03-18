Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

Повышенный спрос в магазинах он связал с новостями из-за рубежа, где телезрителям показывают пустые магазины и людей, которые «не могут ничего купить». «У нас торговля устроена по-другому, чем в Европе. Там если товар исчез, ему взяться неоткуда», ‒ объяснил Евтухов. Перебои с доставкой гречки он связал с тем, что она складируется в Алтайском крае и ее поставки требуют времени. Он также заверил, что «объемы гречки достаточны» и дефицита не будет.