Ространснадзор перестанет взвешивать фуры с товарами первой необходимости

План был подписан Мишустиным 16 марта. Он подразумевает создание антикризисного фонда в размере 300 млрд руб., увеличение объема предоставляемых госгарантий, расширение льготного кредитования бизнеса. Помимо этого правительство на месяц отменило ограничения в городах для транспорта торговых сетей и ввело «зеленый коридор» на импорт товаров первой необходимости. 19 марта Мишустин заявил, что «зеленый коридор» вводится с 20 марта. «На один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные», – говорил он. По его словам, на ряд товаров (например, лекарства и медицинские изделия) устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.