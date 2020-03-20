ФАС потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения при установке цен на билеты

Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами, в которых наблюдается высокий уровень распространения коронавируса. Среди них Италия, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Белоруссия, США, ОАЭ, Иран и др. Из-за введенных ограничений «Аэрофлот», как и другие авиакомпании, пересмотрели полетную программу – сократили частоту или отказались от рейсов в некоторые европейские города. Помимо этого «Аэрофлот» вынужден осуществлять спецрейсы для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова ранее утверждала, что из-за сокращения числа рейсов компания испытывает колоссальное финансовое давление.