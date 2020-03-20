ФАС потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения при установке цен на билеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» обеспечить доступность рейсов и устранить нарушения при установке цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении ведомства. ФАС также предложила перевозчику компенсировать возникающие из-за распространения коронавируса потери не за счет авиабилетов, а путем увеличения транссибирских роялти – тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.
Как отметили в ФАС, «Аэрофлот» имеет исключительное положение на рынке международных авиаперевозок, в том числе в условиях необходимости вывезти россиян из других стран. При наличии большого числа неиспользуемых самолетов «попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», заявляет ФАС.
«Ведомости» ожидают комментариев от «Аэрофлота».
Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами, в которых наблюдается высокий уровень распространения коронавируса. Среди них Италия, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Белоруссия, США, ОАЭ, Иран и др. Из-за введенных ограничений «Аэрофлот», как и другие авиакомпании, пересмотрели полетную программу – сократили частоту или отказались от рейсов в некоторые европейские города. Помимо этого «Аэрофлот» вынужден осуществлять спецрейсы для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова ранее утверждала, что из-за сокращения числа рейсов компания испытывает колоссальное финансовое давление.