АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков

Закон о туризме обязывает туроператоров иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. Это может быть как договор страхования, так и банковская гарантия, однако последней пользуются всего несколько туроператоров ввиду отсутствия такого продукта в большинстве банков, отмечается в письме. По данным АТОР, из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, минимальный размер финобеспечения в виде страховки на 10 млн руб. имеют 357 компаний, на 50 млн руб. – 139, а на сумму, превышающую 50 млн руб., – только 39 туроператоров.