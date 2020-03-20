АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков
Многие туроператоры могут уйти с рынка уже в следующем месяце из-за того, что им начали массово отказывать в страховании на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в письме первого вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимира Канторовича на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной (есть у «Ведомостей»). АТОР просит регулятора срочно вмешаться и стимулировать страховые компании к продлению действующих договоров.
Закон о туризме обязывает туроператоров иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. Это может быть как договор страхования, так и банковская гарантия, однако последней пользуются всего несколько туроператоров ввиду отсутствия такого продукта в большинстве банков, отмечается в письме. По данным АТОР, из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, минимальный размер финобеспечения в виде страховки на 10 млн руб. имеют 357 компаний, на 50 млн руб. – 139, а на сумму, превышающую 50 млн руб., – только 39 туроператоров.
Отказ страховщиков продлевать действующие договоры в АТОР считают безответственным действием, из-за которого большинство туроператоров не смогут исполнить обязательства перед миллионами россиян. Туроператоры просят ЦБ предоставить страховым компаниям необходимую поддержку и обращают внимание на срочность ситуации, так как если до 15 апреля в Ростуризм не будут поданы сведения о новых договорах страхования, компании будут исключены из реестра, что, в свою очередь, грозит дисквалификацией должностных лиц туроператора.
В начале марта исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила о планах обратиться в Минэкономразвития и Минтранс с просьбой поддержать турбизнес из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, спрос по всем зарубежным направлениям упал на 25%, а въездной турпоток за 2020 г. может снизиться на 15%.