«Аэрофлот» назвал странным требование ФАС не завышать цену билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» назвала «как минимум странным» заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с требованием не завышать цены на авиабилеты. Перевозчик сказал, что не увеличивал цены, а сообщения в социальных сетях – это «систематические информационные вбросы». «Мы вчера вместе с представителями СМИ <...> проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте "Аэрофлота". Фактическая цена в некоторых случаях в 10 раз ниже», – сказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Утром 20 марта ФАС призвала «Аэрофлот» устранить «нарушения в ценовой политике» и не пытаться «заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации». Служба предложила увеличивать не цены на билеты, а тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении. При этом ФАС не сказала, о каких конкретно нарушениях шла речь.
С февраля российские авиакомпании отменяют рейсы в зарубежные страны из-за распространения коронавируса – как в связи со снижением спроса, так и по поручению правительства. За февраль 2020 г. упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний только от закрытия рейсов в Китай составила около 1,7 млрд руб., привел руководитель Росавиации собственные расчеты компаний. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун заявлял, что сейчас перед отраслью стоит вопрос о «сохранении самой гражданской авиации».