«Аэрофлот» назвал странным требование ФАС не завышать цену билетов

С февраля российские авиакомпании отменяют рейсы в зарубежные страны из-за распространения коронавируса – как в связи со снижением спроса, так и по поручению правительства. За февраль 2020 г. упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний только от закрытия рейсов в Китай составила около 1,7 млрд руб., привел руководитель Росавиации собственные расчеты компаний. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун заявлял, что сейчас перед отраслью стоит вопрос о «сохранении самой гражданской авиации».