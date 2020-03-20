«Распадская» готовится к приостановке продаж угля на срок до года

Шахта «Распадская» (85,6% принадлежит Evraz Романа Абрамовича и партнеров) готовится к возможной приостановке продаж угля на срок от шести месяцев до года, заявил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, компания рассматривает «шоковый сценарий» и необходимость финансирования без фактических продаж. «Нам нужна будет ликвидность на 6–8 месяцев при худшем сценарии», – сказал он.