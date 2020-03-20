«Распадская» готовится к приостановке продаж угля на срок до года
Шахта «Распадская» (85,6% принадлежит Evraz Романа Абрамовича и партнеров) готовится к возможной приостановке продаж угля на срок от шести месяцев до года, заявил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, компания рассматривает «шоковый сценарий» и необходимость финансирования без фактических продаж. «Нам нужна будет ликвидность на 6–8 месяцев при худшем сценарии», – сказал он.
Совет директоров компании обратил внимание на «значительные непредвиденные обстоятельства начала 2020 г.», такие как распространение COVID-19 и падение цен на нефть. Компании необходимо «поддерживать достаточные финансовые резервы в виде остатков свободных денежных средств», говорится в сообщении.
«Распадская» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России, входит в Распадскую угольную компанию группы Evraz. Чистая прибыль компании по МСФО в 2019 г. сократилась вдвое: до $208 млн с $448 млн годом ранее. Выручка составила $948 млн ($1,037 млрд в 2018 г.).