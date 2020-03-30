«Транснефть» договорилась с «Сургутнефтегазом» и Total о компенсации за «грязную» нефть
«Транснефть», «Сургутнефтегаз» и французская компания Total урегулировали последствия инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 г. в нефтепровод «Дружба» загрязненной нефти, сообщила российская трубопроводная компания.
Как уточнила «Транснефть», речь идет об объемах, полученных Total, а также о поставках на рынок Германии. «Подписанные документы касаются поставок нефти "Сургутнефтегаз" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода Лейне», – говорится в сообщении.
Сумма урегулирования покрывает претензии компаний и связанных с ними структур, включая претензии немецкого завода «Лейне», и не превышает предельный размер компенсации в $15 за 1 баррель загрязненной нефти.
С «Роснефтью» договориться об урегулирование форс-мажора на «Дружбе» до сих пор не удается, сказал «Ведомостям» представитель «Транснефти». Он отметил, что только с этой нефтяной компанией не удается вести конструктивный диалог.
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержанием дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Полное восстановление поставок произошло только в августе того же года после очистки трубопровода.
Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья компания выплатит до $15. Для получения компенсации пострадавшие стороны «должны документально подтвердить понесенные убытки». Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн, сообщала «Транснефть».
Ранее об условиях компенсации монополия договорилась с венгерской компанией MOL и казахстанской «Казтрансойл». Размеры компенсаций и сроки выплат стороны не раскрыли.