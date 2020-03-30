«Транснефть» договорилась с «Сургутнефтегазом» и Total о компенсации за «грязную» нефть

В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержанием дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Полное восстановление поставок произошло только в августе того же года после очистки трубопровода.