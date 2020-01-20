Россия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть в «Дружбе»
Правительства Белоруссии и России согласовали подходы и методику компенсации белорусской стороне ущерба из-за попадания в российский экспортный нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганическими соединениями нефти. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу Совета министров Белоруссии. Представитель Дмитрия Козака, исполняющего обязанности вице-премьера, подтвердил, что достигнута принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть.
«Состоялись переговоры вице-премьера Игоря Ляшенко. В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за грязную нефть», – сказал представитель пресс-службы.
Проблемы с качеством поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти начались 19 апреля. Тогда оператор белорусской части трубы – «Белнефтехим» – заявил, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии начала поступать нефть с превышением дихлорэтана. После этого Польша, Белоруссия и другие страны прекратили прием и прокачку.
Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Поставки по «Дружбе» возобновились в июне, к докризисным уровням они вернулись в августе.
Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций грузоотправителям, т. е. нефтяным компаниям, за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, подчеркивается в заявлении. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки», предупреждала «Транснефть». Таким образом, общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.
Ранее о компенсациях за поставку грязной нефти договорились венгерская нефтегазовая компания MOL и казахстанский «Казтрансойл». Размеры компенсаций и сроки выплат стороны не сообщали.
«Ведомости» ожидают комментариев представителей Совета министров Белоруссии, Минэнерго, «Транснефти» и «Белнефтехима».