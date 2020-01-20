Россия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть в «Дружбе»

Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций грузоотправителям, т. е. нефтяным компаниям, за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, подчеркивается в заявлении. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки», предупреждала «Транснефть». Таким образом, общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.