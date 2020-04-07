Цена на нефть марки Brent колеблется около $34 за баррель
Цена на нефть марки Brent колеблется возле отметки $34 за баррель на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE).
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. выросла более чем на 3% и превысила отметку в $34 за баррель в начале торгов и потом стала снижаться. Стоимость фьючерса нефти WTI поднялась выше отметки в $27 за баррель, на 4%, и позже опустилась чуть ниже нее.
Нефтяные котировки колеблются в ожидании переговоров министров ОПЕК+, которые назначены на 9 апреля. 10 апреля проблемы на нефтяном рынке обсудят министры энергетики стран G20. Совещание пройдет по инициативе Международного энергетического агентства и Саудовской Аравии.
Снижение цен на нефть началось в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Падение усилилось после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены упали сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза.