Цена на нефть марки Brent колеблется около $34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. выросла более чем на 3% и превысила отметку в $34 за баррель в начале торгов и потом стала снижаться. Стоимость фьючерса нефти WTI поднялась выше отметки в $27 за баррель, на 4%, и позже опустилась чуть ниже нее.