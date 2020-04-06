Министры энергетики стран G20 проведут переговоры по нефти

Бироль рассказал, что встреча необходима для поиска способа защитить рынок энергоресурсов во время кризиса, который уже привел к потере миллионов рабочих мест и поставил под угрозу стабильность мировой экономики. По его словам, глобальный спрос на нефть упал более чем на четверть из-за ограничений, вводимых по всему миру для предотвращения распространения коронавируса.