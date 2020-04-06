Министры энергетики стран G20 проведут переговоры по нефти
Министры энергетики стран G20 проведут 10 апреля экстренное совещание, сообщил Financial Times исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Оно пройдет по инициативе Саудовской Аравии и МЭА, которые пытаются найти решение проблемы обвала спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.
Бироль рассказал, что встреча необходима для поиска способа защитить рынок энергоресурсов во время кризиса, который уже привел к потере миллионов рабочих мест и поставил под угрозу стабильность мировой экономики. По его словам, глобальный спрос на нефть упал более чем на четверть из-за ограничений, вводимых по всему миру для предотвращения распространения коронавируса.
Снижение цен на нефть началось в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Падение усилилось после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены упали сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза.
9 апреля министры стран – участниц ОПЕК+ планируют вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти в режиме телеконференции. Ранее президент России Владимир Путин допустил, что страны ОПЕК+, могут снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки от уровня I квартала 2020 г.