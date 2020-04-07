Visa выделила $210 млн на поддержку малого бизнеса и женщин во всем мире
Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ поддержки в условиях пандемии коронавируса малого и микробизнеса, а также местных сообществ и особенно – женщин-предпринимателей. Первая программа с бюджетом в $10 млн предполагает неотложную помощь и поддержку благотворительных организаций, сферы здравоохранения и продовольственную помощь в странах, где присутствует компания Visa.
Вторая программа с бюджетом $200 млн рассчитана на пять лет и нацелена на поддержку малого и микробизнеса во всем мире с упором на содействие экономическому развитию женщин-предпринимателей. Деньги фонд планирует давать неправительственным организациям и инвестиционным партнерам.
На долю малого и микробизнеса приходится свыше 90% предприятий и около 50–60% трудовой занятости по всему миру, говорится в сообщении Visa Foundation. Многими из этих предприятий владеют женщины, отмечает генеральный директор и председатель совета директоров Visa Эл Келли. «Будет иметь место эффект домино, способствующий расширению экономических прав и возможностей женщин, что, по нашему мнению, приведет к большему равенству, сокращению нищеты и содействует всестороннему экономическому развитию», – сказал он.