Visa выделила $210 млн на поддержку малого бизнеса и женщин во всем мире

На долю малого и микробизнеса приходится свыше 90% предприятий и около 50–60% трудовой занятости по всему миру, говорится в сообщении Visa Foundation. Многими из этих предприятий владеют женщины, отмечает генеральный директор и председатель совета директоров Visa Эл Келли. «Будет иметь место эффект домино, способствующий расширению экономических прав и возможностей женщин, что, по нашему мнению, приведет к большему равенству, сокращению нищеты и содействует всестороннему экономическому развитию», – сказал он.