Холдинг Усманова выделит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Акционеры холдинга USM Алишера Усманова приняли решение выделить 2 млрд руб. оперативному штабу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Выделенные средства будут потрачены на закупку средств защиты для медицинского персонала и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинских сотрудников и тех, кто помогает в лечении заболевших.
23 марта благотворительный фонд Владимира Потанина сообщил о предоставлении 1 млрд руб. некоммерческим организациям, помогающим незащищенным гражданам в условиях распространения коронавируса.
24 марта «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева сообщила о том, что годовая прибыль инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-групп») будет передана оперативному штабу. Пожертвование составит 1 млрд руб., уточняли в группе.
31 марта совладелец UC Rusal и En+ Олег Дерипаска выделил деньги на покупку трех реанимобилей и строительство трех инфекционных клиник в Иркутской области.
По последним данным оперативного штаба, в России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 6300 человек, из них более 50 человек скончались.