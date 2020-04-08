«АвтоВАЗ» возобновит производство с 13 апреля
13 апреля «АвтоВАЗ» полностью восстановит работу предприятия, сообщает профсоюз организации со ссылкой на приказ ее руководства. При этом сотрудники, занятые на сборочных линиях B0, Granta и 4x4, будут работать по измененным сменам. Профсоюз утверждает, что это связано с требованиями Роспотребнадзора о минимальной дистанции между людьми. Измененные графики согласованы с работниками по 30 апреля.
«АвтоВАЗ» приостановил работу 30 марта, в первый нерабочий день, введенный указом президента Владимира Путина. 2 апреля, когда Путин продлил нерабочие дни на весь апрель, «АвтоВАЗ» обратился к властям Самарской области с просьбой разрешить вернуться к работе, говорил губернатор Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24».
6 марта к работе вернулись подразделения «АвтоВАЗа», ответственные за новые проекты, охрану труда, безопасность, учет и отчетность, сообщал профсоюз. Часть их сотрудников работала из дома. Те, кто работал в нерабочие дни, получат премию, первоначально заложенную к 1 мая, передает профсоюз решение администрации завода.