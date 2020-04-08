«АвтоВАЗ» возобновит производство с 13 апреля

13 апреля «АвтоВАЗ» полностью восстановит работу предприятия, сообщает профсоюз организации со ссылкой на приказ ее руководства. При этом сотрудники, занятые на сборочных линиях B0, Granta и 4x4, будут работать по измененным сменам. Профсоюз утверждает, что это связано с требованиями Роспотребнадзора о минимальной дистанции между людьми. Измененные графики согласованы с работниками по 30 апреля.