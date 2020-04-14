Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

«Л'Этуаль» – крупнейший парфюмерно-косметический ритейлер в России. Его выручка в 2018 г., по оценке Infoline, составила 82,5 млрд руб. Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».