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Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

Ведомости

Сеть магазинов «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия торговых точек потеряла около 95% оборота. На данный момент выручка формируется только за счет продаж интернет-магазина – это всего 5%, говорится в пресс-релизе компании.

В конце марта «Л'Этуаль» в целях предотвращения распространения коронавируса временно приостановила работу около 1000 магазинов.

«Л'Этуаль» наладила выпуск антисептиков и снизила цены на большую часть ассортимента. Компания не собирается увольнять сотрудников. «Мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.

«Л'Этуаль» – крупнейший парфюмерно-косметический ритейлер в России. Его выручка в 2018 г., по оценке Infoline, составила 82,5 млрд руб. Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных