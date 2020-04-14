Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
Сеть магазинов «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия торговых точек потеряла около 95% оборота. На данный момент выручка формируется только за счет продаж интернет-магазина – это всего 5%, говорится в пресс-релизе компании.
В конце марта «Л'Этуаль» в целях предотвращения распространения коронавируса временно приостановила работу около 1000 магазинов.
«Л'Этуаль» наладила выпуск антисептиков и снизила цены на большую часть ассортимента. Компания не собирается увольнять сотрудников. «Мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.
«Л'Этуаль» – крупнейший парфюмерно-косметический ритейлер в России. Его выручка в 2018 г., по оценке Infoline, составила 82,5 млрд руб. Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».