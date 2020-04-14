Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

Для многих предприятий это действительно сильное потрясение, отметил президент. «Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса»,- сказал Путин. Он добавил, что стране необходимы новые, дополнительные шаги для поддержки экономики, «адекватные уровню новых вызовов». По словам Путина, на совещании обсуждается новая программа поддержки бизнеса, которую он поручил подготовить на минувшей неделе. Особый упор в программе должен быть сделать на сохранении занятости и доходов людей. Кроме того, обсуждаются меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Проработать их президент также поручал ранее.