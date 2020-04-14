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Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

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Объем розничных продаж в России в апреле сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, «это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок» в условиях пандемии коронавируса. 

Для многих предприятий это действительно сильное потрясение, отметил президент. «Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса»,- сказал Путин. Он добавил, что стране необходимы новые, дополнительные шаги для поддержки экономики, «адекватные уровню новых вызовов». По словам Путина, на совещании обсуждается новая программа поддержки бизнеса, которую он поручил подготовить на минувшей неделе. Особый упор в программе должен быть сделать на сохранении занятости и доходов людей. Кроме того, обсуждаются меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Проработать их президент также поручал ранее.

Во время своего обращения к нации 25 марта Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС, а также по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, размер страховых взносов для бизнеса будет снижен с 30 до 15%. Эта мера вводится бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных