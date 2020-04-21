Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Утром 21 апреля цена майского фьючерса WTI вернулась к положительному значению после исторического обрушения. Накануне ее котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.