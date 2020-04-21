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Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

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Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель. По данным торгов на 9.48 мск, она стоила $24,83, подешевев на 2,98%. Стоимость майского фьючерса нефти WTI к этому времени была $21,01 (+2,76%).

В 10.45 мск., Brent стоит $23,31 (-9,69%). WTI к этому времени торговался на уровне $20,46 (+0,14%).

Утром 21 апреля цена майского фьючерса WTI вернулась к положительному значению после исторического обрушения. Накануне ее котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.

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Из-за снижения цен на нефть Мосбиржа изменила регламент торгов на 21 апреля. Торги по по майским фьючерсам WTI приостановят на полдня, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных