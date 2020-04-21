Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель. По данным торгов на 9.48 мск, она стоила $24,83, подешевев на 2,98%. Стоимость майского фьючерса нефти WTI к этому времени была $21,01 (+2,76%).
В 10.45 мск., Brent стоит $23,31 (-9,69%). WTI к этому времени торговался на уровне $20,46 (+0,14%).
Утром 21 апреля цена майского фьючерса WTI вернулась к положительному значению после исторического обрушения. Накануне ее котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.
Из-за снижения цен на нефть Мосбиржа изменила регламент торгов на 21 апреля. Торги по по майским фьючерсам WTI приостановят на полдня, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.