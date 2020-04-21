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Refinitiv отозвала данные об отрицательных спотовых ценах Brent и Urals

Ведомости

Компания Refinitiv (бывшее финансовое подразделение Thomson Reuters) отозвала часть данных о спотовых ценах на нефть марок Brent и Urals, опубликованных вечером 20 апреля.

В 21.36 мск Refinitiv опубликовала данные об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. По данным компании, Brent стоила -$3,5 за баррель, Urals − -$3 за баррель. Refinitiv в ответ на запрос «Ведомостей» сообщила, что были опубликованы ошибочные данные, компания занимается устранением проблемы.

Накануне цены на североамериканскую нефть WTI с поставками в мае опустились до отрицательных значений, фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Обесценивание нефти отразилось на ценах на другие сорта нефти. Фьючерс на Brent торгуется сейчас на уровне $20,11. По данным агентства Argus, баррель российской нефти Urals стоил 20 апреля $17,51 в северо-западной Европе (CIF Роттердам) и $17,26 – в Средиземноморье (CIF Аугуста).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных