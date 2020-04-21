Refinitiv отозвала данные об отрицательных спотовых ценах Brent и Urals
Компания Refinitiv (бывшее финансовое подразделение Thomson Reuters) отозвала часть данных о спотовых ценах на нефть марок Brent и Urals, опубликованных вечером 20 апреля.
В 21.36 мск Refinitiv опубликовала данные об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. По данным компании, Brent стоила -$3,5 за баррель, Urals − -$3 за баррель. Refinitiv в ответ на запрос «Ведомостей» сообщила, что были опубликованы ошибочные данные, компания занимается устранением проблемы.
Накануне цены на североамериканскую нефть WTI с поставками в мае опустились до отрицательных значений, фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Обесценивание нефти отразилось на ценах на другие сорта нефти. Фьючерс на Brent торгуется сейчас на уровне $20,11. По данным агентства Argus, баррель российской нефти Urals стоил 20 апреля $17,51 в северо-западной Европе (CIF Роттердам) и $17,26 – в Средиземноморье (CIF Аугуста).