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Aviasales назвал несправедливым предложение «Аэрофлота» изменить размер комиссии

Ведомости

Aviasales расторг прямой договор с «Аэрофлотом» и его «дочкой» — лоукостером «Победа», так как посчитал предложенные условия несправедливыми, сказал операционный директор Aviasales Антон Байцур. Он сказал, что компания идет навстречу многим партнерам на время пандемии коронавируса, но не готова «соглашаться на ультиматумы», условия которых бессрочно сокращают доходы сервиса до нуля.

Байцур отметил, что договор касался функции «Быстрое бронирование», которая позволяет оформить билеты на самолет непосредственно на сайте Aviasales. Эта функция с 1 мая будет отключена для «Аэрофлота» и «Победы», но билеты на их рейсы останутся в результатах поиска.

«Аэрофлот» направил Aviasales уведомление об изменении комиссионного вознаграждения, последний решил расторгнуть договор, заявляла ранее «Ведомостям» пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Источник «Интерфакса» в группе «Аэрофлот» заявлял, что перевозчики предложили снизить размер комиссии, которую Aviasales получает при продаже.

Aviasales — крупнейший российский сервис поиска авиабилетов. За 2019 г. пользователи купили через Aviasales более 15 млн авиабилетов.

Ранее по теме: «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных