Aviasales назвал несправедливым предложение «Аэрофлота» изменить размер комиссии
Aviasales расторг прямой договор с «Аэрофлотом» и его «дочкой» — лоукостером «Победа», так как посчитал предложенные условия несправедливыми, сказал операционный директор Aviasales Антон Байцур. Он сказал, что компания идет навстречу многим партнерам на время пандемии коронавируса, но не готова «соглашаться на ультиматумы», условия которых бессрочно сокращают доходы сервиса до нуля.
Байцур отметил, что договор касался функции «Быстрое бронирование», которая позволяет оформить билеты на самолет непосредственно на сайте Aviasales. Эта функция с 1 мая будет отключена для «Аэрофлота» и «Победы», но билеты на их рейсы останутся в результатах поиска.
«Аэрофлот» направил Aviasales уведомление об изменении комиссионного вознаграждения, последний решил расторгнуть договор, заявляла ранее «Ведомостям» пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Источник «Интерфакса» в группе «Аэрофлот» заявлял, что перевозчики предложили снизить размер комиссии, которую Aviasales получает при продаже.
Aviasales — крупнейший российский сервис поиска авиабилетов. За 2019 г. пользователи купили через Aviasales более 15 млн авиабилетов.