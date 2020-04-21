Aviasales назвал несправедливым предложение «Аэрофлота» изменить размер комиссии

Aviasales расторг прямой договор с «Аэрофлотом» и его «дочкой» — лоукостером «Победа», так как посчитал предложенные условия несправедливыми, сказал операционный директор Aviasales Антон Байцур. Он сказал, что компания идет навстречу многим партнерам на время пандемии коронавируса, но не готова «соглашаться на ультиматумы», условия которых бессрочно сокращают доходы сервиса до нуля.