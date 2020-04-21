«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». Перевозчики направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Сервис выбрал второй вариант, рассказал агентству источник.
Посетитель на Aviasales выбирает подходящий ему вариант, переходит по ссылке на сайт продавца билета и далее совершает сделку. За каждую продажу Aviasalesполучает комиссию, пояснил источник. Комиссия включается в тариф авиакомпании, но «чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа», отметил он.
В пресс-службах «Аэрофлота» и «Победы» «Ведомостям» подтвердили приостановку сотрудничества с Aviasales с 1 мая. «Аэрофлот» направил агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения, последний решил расторгнуть договор, заявила «Ведомостям» пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. «В условиях существенного внешнего давления мы реализуем ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат», — пояснила она. По ее словам, «Аэрофлот» сосредоточится на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.
«Победа» видит серьезное снижение покупательской возможности, лоукостер старается максимально сократить расходы, чтобы иметь возможность предлагать клиентам более выгодные тарифы. «В условиях кризиса многие наши партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой", чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин», — сообщила официальный представитель «Победы».