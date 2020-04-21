«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales

«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». Перевозчики направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Сервис выбрал второй вариант, рассказал агентству источник.