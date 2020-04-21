WSJ: Американские ритейлеры не могут продать одежду на миллиарды долларов

Помимо распродаж, магазины создают запасы одежды для продаж в следующем сезоне, а также пытаются реализовать одежду магазинам уцененных товаров. Первый сценарий затратен и не проходит для выходящей из моды дизайнерской одежды, отметили WSJ руководители магазинов. Крупнейшие дисконт-магазины США — T.J. Maxx, Ross Stores и Burlington — также закрыты из-за коронавируса и не могут принять лишний товар. Так как в других странах также закрылись многие магазины одежды, американские компании не могут отправить невостребованный товар за рубеж.