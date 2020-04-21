Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

WSJ: Американские ритейлеры не могут продать одежду на миллиарды долларов

Ведомости

Магазины одежды и обуви в США не могут продать товары на общую сумму в десятки миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Онлайн-продажи в этой группе товаров за неделю по 6 апреля упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает издание информацию аналитиков Rakuten Intelligence.

В период кризиса, вызванного коронавирусом и закрытием магазинов, ритейлеры прибегают к разным тактикам. Магазины Gap, J.Crew, Saks Fifth Avenue и Nordstrom проводят распродажи со скидками от 40 до 60%, в том числе на предметы из весенних коллекций. Президент аналитической фирмы Impact Analytics Прасант Агравал называет эти распродажи «черной пятницей в апреле»: уровень скидок на них сравним с уровнем начала рождественских распродаж или превышает его.

Помимо распродаж, магазины создают запасы одежды для продаж в следующем сезоне, а также пытаются реализовать одежду магазинам уцененных товаров. Первый сценарий затратен и не проходит для выходящей из моды дизайнерской одежды, отметили WSJ руководители магазинов. Крупнейшие дисконт-магазины США — T.J. Maxx, Ross Stores и Burlington — также закрыты из-за коронавируса и не могут принять лишний товар. Так как в других странах также закрылись многие магазины одежды, американские компании не могут отправить невостребованный товар за рубеж.

Ранее по теме: Lamoda из-за коронавируса начала продавать еду

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных