WSJ: Американские ритейлеры не могут продать одежду на миллиарды долларов
Магазины одежды и обуви в США не могут продать товары на общую сумму в десятки миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Онлайн-продажи в этой группе товаров за неделю по 6 апреля упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает издание информацию аналитиков Rakuten Intelligence.
В период кризиса, вызванного коронавирусом и закрытием магазинов, ритейлеры прибегают к разным тактикам. Магазины Gap, J.Crew, Saks Fifth Avenue и Nordstrom проводят распродажи со скидками от 40 до 60%, в том числе на предметы из весенних коллекций. Президент аналитической фирмы Impact Analytics Прасант Агравал называет эти распродажи «черной пятницей в апреле»: уровень скидок на них сравним с уровнем начала рождественских распродаж или превышает его.
Помимо распродаж, магазины создают запасы одежды для продаж в следующем сезоне, а также пытаются реализовать одежду магазинам уцененных товаров. Первый сценарий затратен и не проходит для выходящей из моды дизайнерской одежды, отметили WSJ руководители магазинов. Крупнейшие дисконт-магазины США — T.J. Maxx, Ross Stores и Burlington — также закрыты из-за коронавируса и не могут принять лишний товар. Так как в других странах также закрылись многие магазины одежды, американские компании не могут отправить невостребованный товар за рубеж.