Цена июньских фьючерсов WTI упала ниже $7
Цена нефти марки WTI с поставками в июне опустилась к 20.59 мск до $6,90 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Нефть потеряла 66,2% от цены на момент закрытия предыдущего торгового дня.
Контракты на поставки нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в 20.51 мск заключались по цене в $17,56 за баррель. Цена упала на 31,3% относительно цены закрытия прошлого дня.
20 апреля, перед истечением майских контрактов на поставку нефти, майские фьючерсы WTI обесценились и стали продаваться по отрицательной цене — вплоть до −$40 за баррель. Падение цен на WTI также отразилось на ценах на другие сорта нефти.