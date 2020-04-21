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Цена июньских фьючерсов WTI упала ниже $7

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Цена нефти марки WTI с поставками в июне опустилась к 20.59 мск до $6,90 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Нефть потеряла 66,2% от цены на момент закрытия предыдущего торгового дня.

Контракты на поставки нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в 20.51 мск заключались по цене в $17,56 за баррель. Цена упала на 31,3% относительно цены закрытия прошлого дня.

20 апреля, перед истечением майских контрактов на поставку нефти, майские фьючерсы WTI обесценились и стали продаваться по отрицательной цене — вплоть до −$40 за баррель. Падение цен на WTI также отразилось на ценах на другие сорта нефти. 

Ранее по теме: Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных