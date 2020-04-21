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Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

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Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8.00 мск, на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX она стоила $1,55. Июньские фьючерсы WTI к этому времени торговались на уровне $21,47 (+1,04%).

По данным на 8.45 мск, майский фьючерс стоит — $1,6 за баррель. Июньский — $21,42.

Нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне торгуется по цене $25,41 за баррель, ее майские контракты истекли.

В понедельник, 20 апреля, стоимость североамериканской нефти WTI впервые в истории обрушилась до отрицательных значений. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.

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Из-за обвала цен на нефть Мосбиржа изменила регламент торгов на 21 апреля. Чтобы избежать дополнительных негативных последствий, на полдня приостановят торги майским фьючерсом WTI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных