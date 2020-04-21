Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

В понедельник, 20 апреля, стоимость североамериканской нефти WTI впервые в истории обрушилась до отрицательных значений. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.