Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8.00 мск, на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX она стоила $1,55. Июньские фьючерсы WTI к этому времени торговались на уровне $21,47 (+1,04%).
По данным на 8.45 мск, майский фьючерс стоит — $1,6 за баррель. Июньский — $21,42.
Нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне торгуется по цене $25,41 за баррель, ее майские контракты истекли.
В понедельник, 20 апреля, стоимость североамериканской нефти WTI впервые в истории обрушилась до отрицательных значений. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.
Из-за обвала цен на нефть Мосбиржа изменила регламент торгов на 21 апреля. Чтобы избежать дополнительных негативных последствий, на полдня приостановят торги майским фьючерсом WTI.