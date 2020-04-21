Мосбиржа изменила регламент торгов из-за обвала цен на нефть
Московская биржа приостановила на вторник, 21 апреля торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil по контракту CL-4.20 c экспирацией 21 апреля. О решении торговой площадки сообщается на ее сайте.
«Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», — говорится в сообщении. Согласно разъяснениям Мосбиржи, в ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть указанной марки с исполнением в апреле.
В сообщении отмечается, что ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса. Она определяется по итогам торгов 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и «равна минус $37,63 за баррель». Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений на торгах 21 апреля.
В понедельник, 20 апреля котировки североамериканской нефти WTI упали до отрицательных значений. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти — Brent и Urals. Нефть дешевеет с начала года из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса. Падение усилилось, когда в начале марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. В конце марта нефть марки Brent падала до $22 за баррель, хотя в начале года стоила около $66. 12 апреля нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В ожидании этой сделки нефть выросла до $33 за баррель, но вскоре вновь опустилась.