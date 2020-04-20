Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль начал падать после 18.00 мск. К 21.28 мск, во время обвала цен на нефть, рубль подешевел до пиковых значений – курс доллара достигал 75,31 руб., а курс евро в моменте вырос до потолка в 81,80 руб., установленного правилами биржи для торгов после 19.00. После 21.42 мск рубль отыграл часть падения, однако с 22.30 продолжил падать.