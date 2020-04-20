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Курс рубля снизился после падения цен на нефть

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Биржевой курс доллара на 23.08 мск составляет 75,27 руб., курс евро – 81,69 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.

Рубль начал падать после 18.00 мск. К 21.28 мск, во время обвала цен на нефть, рубль подешевел до пиковых значений – курс доллара достигал 75,31 руб., а курс евро в моменте вырос до потолка в 81,80 руб., установленного правилами биржи для торгов после 19.00. После 21.42 мск рубль отыграл часть падения, однако с 22.30 продолжил падать.

Вечером 20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI начали продаваться по отрицательным ценам. Причиной обвала стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели.

Ранее по теме: Цены на нефть стали отрицательными. Объясняем, что происходит

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных