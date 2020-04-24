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«Росгеология» предупредила правительство об угрозе банкротства

Ведомости

Дочерние структуры «Росгеологии» оказались на грани банкротства из-за резкого падения заказов на геологоразведку в 2020 г., и холдинг уже нарушил ряд ковенант по кредитам. Об этом говорится в письме от 13 апреля генерального директора «Росгеологии» Сергея Горькова первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Виктории Абрамченко, министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщает «Коммерсантъ». 

С начала этого года российские и зарубежные недропользователи отменили конкурсы на геологоразведочные работы (ГРР) на сумму 30 млрд руб. – более 35% от выручки «Росгеологии», пишет Горьков. Из-за «кризиса ликвидности» более 12 000 работников геологоразведочных партий могут остаться без необходимой финансовой поддержки, предупреждает он. В прошлом году выручка «Росгеологии» упала на 7% до 27 млрд руб. и компания получила 4 млрд руб. убытка, а годом ранее – 0,5 млрд руб. прибыли, говорится в письме.

После нарушения «части существенных банковских ковенант» из-за снижения активности на рынке и выручки «Росгеологии», которые в холдинге объясняют пандемией коронавируса и падением цен на нефть, компания опасается прекращения кредитования со стороны банков, пишет Горьков. Кредиторами холдинга, консолидированная кредитная нагрузка которого составляет порядка 13 млрд руб., являются Сбербанк, ВТБ и ВБРР. Ситуация не «несет риска непрерывности деятельности», в случае дальнейшего снижения ГРР холдингу может потребоваться господдержка, отмечают в «Росгеологии».

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В своем письме гендиректор «Росгеологии» также обосновывает необходимость включения компании в список системообразующих предприятий. Холдинг уже попал в перечень по предложению Минприроды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных