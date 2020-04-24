«Росгеология» предупредила правительство об угрозе банкротства

С начала этого года российские и зарубежные недропользователи отменили конкурсы на геологоразведочные работы (ГРР) на сумму 30 млрд руб. – более 35% от выручки «Росгеологии», пишет Горьков. Из-за «кризиса ликвидности» более 12 000 работников геологоразведочных партий могут остаться без необходимой финансовой поддержки, предупреждает он. В прошлом году выручка «Росгеологии» упала на 7% до 27 млрд руб. и компания получила 4 млрд руб. убытка, а годом ранее – 0,5 млрд руб. прибыли, говорится в письме.