Власти реструктурируют долги системообразующих предприятий

В первую очередь помощь с реструктуризацией долгов нужна авиаперевозчикам: сильнее всего пострадали именно они – из-за прекращения международных и сокращения внутренних пассажирских авиаперевозок, говорит гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров. Помощь нужна и аэропортам. Их закредитованность очень высока, говорил в апреле в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский: «Только годовые проценты составляют около 20 млрд руб., т. е. по 5 млрд руб. в квартал. Такую же сумму составляет амортизация по отрасли». По оценкам Чудновского, только во II-м квартале аэропорты потеряют около 22 млрд руб. ликвидности, но при условии, что основные банки все-таки реструктурируют задолженность и оплата тела кредитов будет сдвинута на более поздние сроки. Это очень существенная потеря ликвидности, поскольку у аэропортов незначительный оборотный капитал и мобилизовать такие средства будет тяжело, говорил он. Представители «Аэрофлота», «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» не ответили на запросы «Ведомостей».