Власти реструктурируют долги системообразующих предприятий

Власти реструктурируют долги системообразующих предприятийПока это будет доступно 25 компаниям
Крупные компании из списка системообразующих предприятий смогут претендовать на индивидуальную поддержку и помощь с рефинансированием долгов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Единого списка таких компаний больше нет, теперь каждое министерство составляет свой собственный перечень. Правительственная комиссия одобрила около 490 заявок по 4 отраслевым перечням системообразующих компаний. Например, в списке Минэнерго сейчас 97 компаний, а Минпромторга – 246, но список еще будет расширяться.
Дополнительную помощь таким компаниям поддержала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «мы уже видим, что в последние недели растет необходимость в реструктуризации кредитов крупных предприятий». Получить такую помощь могут около 25 компаний, рассказал Белоусов, из них 11 – это транспортные предприятия, 8 из промышленного сектора и 6 из энергетического. Конкретные компании он не назвал, также поступил и его представитель. Общий долг крупных компаний, который необходимо реструктурировать, Белоусов оценил в почти 200 млрд руб.
В первую очередь помощь с реструктуризацией долгов нужна авиаперевозчикам: сильнее всего пострадали именно они – из-за прекращения международных и сокращения внутренних пассажирских авиаперевозок, говорит гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров. Помощь нужна и аэропортам. Их закредитованность очень высока, говорил в апреле в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский: «Только годовые проценты составляют около 20 млрд руб., т. е. по 5 млрд руб. в квартал. Такую же сумму составляет амортизация по отрасли». По оценкам Чудновского, только во II-м квартале аэропорты потеряют около 22 млрд руб. ликвидности, но при условии, что основные банки все-таки реструктурируют задолженность и оплата тела кредитов будет сдвинута на более поздние сроки. Это очень существенная потеря ликвидности, поскольку у аэропортов незначительный оборотный капитал и мобилизовать такие средства будет тяжело, говорил он. Представители «Аэрофлота», «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» не ответили на запросы «Ведомостей».
Из-за сокращения оптовых и розничных продаж непродовольственных товаров в России проблемы возникли и у автомобильных перевозчиков , а также операторов контейнерных перевозок, говорит Бурмистров, то есть, помощь может потребоваться, например, «Трансконтейнеру». Грузоперевозки также сокращаются из-за падения импорта потребительских товаров, объясняет он.
До кризиса должников со значительными проблемами в энергетической отрасли не было, большинство долгов было управляемыми, говорит партнер Deloitte Андрей Нагурный. Но в последние годы постепенно увеличивалась задолженность по платежам за ЖКХ из-за слабого роста реальных доходов населения и дефицита региональных бюджетов. В условиях режима самоизоляции и отсутствия значимых мер поддержки населения неплатежи начнут расти с апреля, предупреждает он. И с дефицитом ликвидности столкнутся, в первую очередь, сбытовые компаний, а через два-три месяца и генерирующие, ждет Нагурный. Единственный доступный способ покрыть возникающий дефицит – привлечь новые кредиты, расходы на которые, однако, не заложены в текущие тарифы.
Энергетические компании боятся роста неплатежей, согласен директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Без реструктуризации финансовые показатели компаний могут ухудшиться, что повлияет на их дивидендную политику и инвестиционную привлекательность, предупреждает он. Согласно отчетности по РСБУ и МСФО за 2019 г. общий чистый долг энергетических компаний («Русгидро», «Т-плюс», «Энел Россия», «Квадра», «Юнипро», «Россети») оценивается в более чем 870 млрд руб., говорит Абрамов.
«Русгидро» не обращалась в правительство за помощью в реструктуризации, нет необходимости в ней и у «Русэнергосбыт», а у «Юнипро» и «Россети ФСК ЕЭС нет кредитов. Представители «Россетей», «Квадры», «Т-плюс», «Росатома», «Газпром энергохолдинг», «ТНС Энерго», «Русэнергоресурс» не ответили на запросы «Ведомостей», а представитель «Сибирской генерирующей компании» отказался от комментариев.
Реструктуризация для транспорта и промышленности, как наиболее пострадавших отраслей, очевидно нужна, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но банкам придется брать на себя серьезные риски, сейчас трудно определить, каким будет качество заемщика через полгода-год, говорит она, а речь все-таки идет о деньгах вкладчиков. Сложно оценить, насколько реструктуризация может быть эффективной, но правительство сейчас, по всей видимости, рассчитывает через банки не только «купировать» кризис, но и обеспечить инвестиционную активность и экономический рост, заключает Орлова.
В подготовке участвовали Александр Воробьев, Анна Червонная, Галина Старинская.