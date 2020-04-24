Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы. Соблюдая указанные меры безопасности, эти предприятия, ранее закрытые для борьбы с распространением коронавируса, могут возобновить работу в ближайшие дни.
В частности, Роспотребнадзор рекомендует измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой, кашлем или насморком, а также уточнять у них состояние здоровья и возможные контакты с больными или вернувшимися из-за рубежа. Также ведомство советует не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра и отстранять от работы сотрудников старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом или беременных.
Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) — маски и перчатки — и менять их каждые три часа. Сотрудникам салонов красоты и парикмахерских рекомендуется к тому же носить «пижаму, медицинский халат, шапочку» с регулярной сменой или использовать «респиратор, носки, тапочки или туфли». Во всех заведениях должен быть пятидневный запас СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств.
Посетители и работники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, для этого в помещении можно нанести разметку. Очереди могут формироваться только на улице, с соблюдением дистанции в 1,5 м. Парикмахерские и салоны красоты должны принимать клиентов только по предварительной записи, с интервалом не менее 20 минут и обслуживать каждого посетителя в отдельном кабинете.
Помещения нужно проветривать каждые два часа или после каждого посетителя. После каждого клиента необходимо также обрабатывать все контактные поверхности, дезинфицировать использованные инструменты и снимать это на фото или видео для подтверждения. Роспотребнадзор рекомендует использовать бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях.
В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В Роспотребназдоре напоминают, что решения об открытии разных видов деятельности принимают регионы. Понимая, что в один прекрасный день компании начнут работать, но соблюдая правила безопасности, Роспотребнадзор выпустил такие рекомендации, объяснил представитель службы «Ведомостям». В Москве пока нет решений о возобновлении работы компаний или продлении режима, сообщил «Ведомостям» представитель столичной мэрии.