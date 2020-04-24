Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В частности, Роспотребнадзор рекомендует измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от рабочего места работников с повышенной температурой, кашлем или насморком , а также уточнять у них состояние здоровья и возможные контакты с больными или вернувшимися из-за рубежа. Также ведомство советует не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра и отстранять от работы сотрудников старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом или беременных.