Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» из списка Титова
Локтионов осенью 2018 г. вернулся в Россию из Великобритании в качестве фигуранта так называемого лондонского списка, составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Великобритании и согласились вернуться под гарантии освобождения от уголовного преследования. Согласно договоренностям, Локтионова в «Шереметьево» встретили сотрудники правоохранительных органов и после краткой беседы отпустили под обязательство о явке.
Локтионов подтвердил РБК, что дело в отношении него возобновлено. При этом, по его словам, никакие следственные действия с ним не проводятся. Мосгорсуд вынес решение о возобновлении дела в январе, а встреча со следователем предварительно назначена только на 6 мая.
Московский главк МВД отказался от комментариев, сославшись на тайну следствия. Аппарат Титова переадресовал вопросы адвокатам. Прокуратура Москвы не ответила на запрос.
Локтионов был вице-президентом «Роснефти» с 1998 по 2004 г., а затем несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 г. предприниматель жил в Великобритании. Первое дело в отношении него было возбуждено в 2010 г. из-за спора бенефициаров вокруг компании «Нафтатранс». Спустя пять лет Локтионов стал фигурантом второго дела – его заподозрили в хищении средств у девелопера Дмитрия Гаркуши.
Спустя десять месяцев после возвращения бизнесмена в Россию все обвинения с него сняли. Однако в октябре прошлого года Локтионова пригласил к себе следователь и сообщил, что ситуация поменялась и дело в отношении него возобновляется.