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Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» из списка Титова

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Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре возобновить дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, сообщает РБК со ссылкой на судебное постановление. Мосгорсуд утвердил это решение, отклонив апелляцию обвиняемого.

Локтионов осенью 2018 г. вернулся в Россию из Великобритании в качестве фигуранта так называемого лондонского списка, составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Великобритании и согласились вернуться под гарантии освобождения от уголовного преследования. Согласно договоренностям, Локтионова в «Шереметьево» встретили сотрудники правоохранительных органов и после краткой беседы отпустили под обязательство о явке.

Локтионов подтвердил РБК, что дело в отношении него возобновлено. При этом, по его словам, никакие следственные действия с ним не проводятся. Мосгорсуд вынес решение о возобновлении дела в январе, а встреча со следователем предварительно назначена только на 6 мая.

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Московский главк МВД отказался от комментариев, сославшись на тайну следствия. Аппарат Титова переадресовал вопросы адвокатам. Прокуратура Москвы не ответила на запрос.

Локтионов был вице-президентом «Роснефти» с 1998 по 2004 г., а затем несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 г. предприниматель жил в Великобритании. Первое дело в отношении него было возбуждено в 2010 г. из-за спора бенефициаров вокруг компании «Нафтатранс». Спустя пять лет Локтионов стал фигурантом второго дела – его заподозрили в хищении средств у девелопера Дмитрия Гаркуши.

Спустя десять месяцев после возвращения бизнесмена в Россию все обвинения с него сняли. Однако в октябре прошлого года Локтионова пригласил к себе следователь и сообщил, что ситуация поменялась и дело в отношении него возобновляется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных