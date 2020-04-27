Убыток «Сургутнефтегаза» в марте превысил 12 млрд рублей
Прибыль от продаж «Сургутнефтегаза» в I квартале 2020 г. сократилась до 32,9 млрд руб. — в 3,4 раза по сравнению с I кварталом 2019 г., сообщила компания «Интерфаксу». Падение прибыли произошло в связи с падением цен на нефть. В марте компания получила убыток от продаж в размере 12,1 млрд руб.
Распространение коронавируса в начале 2020 г. привело к снижению спроса на энергоносители. Обвал цен случился после 6 марта, после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Нефть марки Brent, баррель которой в начале марта стоил $51,75 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). в начале апреля продавался по $24,74 за баррель.
В апреле страны ОПЕК+ вернулись к переговорам и согласовали сокращение добычи начиная с мая. «Сургутнефтегаз» добывает 14,7% российской нефти, в марте добыча нефти и газового конденсата в России, по данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, составила 11,3 млн баррелей в сутки. Доля конденсата в общем объеме составляет 7–8% и не регулируется соглашением, сообщал министр энергетики Александр Новак. Исходя из этих данных и из условий сделки ОПЕК+, в мае «Сургутнефтегазу» придется снизить добычу нефти на около 0,2 млн баррелей в сутки.