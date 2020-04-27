Убыток «Сургутнефтегаза» в марте превысил 12 млрд рублей

В апреле страны ОПЕК+ вернулись к переговорам и согласовали сокращение добычи начиная с мая. «Сургутнефтегаз» добывает 14,7% российской нефти, в марте добыча нефти и газового конденсата в России, по данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, составила 11,3 млн баррелей в сутки. Доля конденсата в общем объеме составляет 7–8% и не регулируется соглашением, сообщал министр энергетики Александр Новак. Исходя из этих данных и из условий сделки ОПЕК+, в мае «Сургутнефтегазу» придется снизить добычу нефти на около 0,2 млн баррелей в сутки.