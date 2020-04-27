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Убыток «Сургутнефтегаза» в марте превысил 12 млрд рублей

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Прибыль от продаж «Сургутнефтегаза» в I квартале 2020 г. сократилась до 32,9 млрд руб. — в 3,4 раза по сравнению с I кварталом 2019 г., сообщила компания «Интерфаксу». Падение прибыли произошло в связи с падением цен на нефть. В марте компания получила убыток от продаж в размере 12,1 млрд руб.

Распространение коронавируса в начале 2020 г. привело к снижению спроса на энергоносители. Обвал цен случился после 6 марта, после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Нефть марки Brent, баррель которой в начале марта стоил $51,75 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). в начале апреля продавался по $24,74 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ вернулись к переговорам и согласовали сокращение добычи начиная с мая. «Сургутнефтегаз» добывает 14,7% российской нефти, в марте добыча нефти и газового конденсата в России, по данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, составила 11,3 млн баррелей в сутки. Доля конденсата в общем объеме составляет 7–8% и не регулируется соглашением, сообщал министр энергетики Александр Новак. Исходя из этих данных и из условий сделки ОПЕК+, в мае «Сургутнефтегазу» придется снизить добычу нефти на около 0,2 млн баррелей в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных