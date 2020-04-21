Резать по живому: как сокращать добычу нефти в России

Сводки новостей из коронавирусных окопов пока не оставляют надежд на снятие карантина в ближайшее время. Мировой спрос на нефть, по разным оценкам, в эти месяцы может провалиться на 30–40%, котировки сходили даже в отрицательную зону. И именно сейчас России и другим производителям необходимо решить, как сокращать добычу уже с 1 мая, чтобы избежать полного коллапса на рынке из-за переполнения хранилищ.