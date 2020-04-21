Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика

Резать по живому: как сокращать добычу нефти в России

Нужен аудит скважин и новые подходы к принятию отраслевых решений
Дарья Козлова , директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting
Евгений Разумный / Ведомости

С 1 мая Россия должна будет начать снижение добычи – по новому соглашению с ОПЕК. Сокращение беспрецедентное – 46 млн т, или 9% в годовом исчислении. Чтобы решить эту задачу с наименьшими потерями, нефтяной отрасли правильно будет провести аудит экономики всего фонда скважин. А регуляторам – сделать выводы о необходимости создания инструментов для принятия стратегических решений.

Сводки новостей из коронавирусных окопов пока не оставляют надежд на снятие карантина в ближайшее время. Мировой спрос на нефть, по разным оценкам, в эти месяцы может провалиться на 30–40%, котировки сходили даже в отрицательную зону. И именно сейчас России и другим производителям необходимо решить, как сокращать добычу уже с 1 мая, чтобы избежать полного коллапса на рынке из-за переполнения хранилищ.

Из-за технологических особенностей разработки отечественных месторождений у России есть свои сложности. А эксплуатационный фонд скважин огромен – около 200 000 шт. Поэтому сейчас компаниям необходимо проделать значительную работу для оптимизации фонда с учетом рентабельности, возможности восстановления скважин и влияния на технологическую схему разработки в будущем.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных