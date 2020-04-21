Резать по живому: как сокращать добычу нефти в России

Резать по живому: как сокращать добычу нефти в РоссииНужен аудит скважин и новые подходы к принятию отраслевых решений
С 1 мая Россия должна будет начать снижение добычи – по новому соглашению с ОПЕК. Сокращение беспрецедентное – 46 млн т, или 9% в годовом исчислении. Чтобы решить эту задачу с наименьшими потерями, нефтяной отрасли правильно будет провести аудит экономики всего фонда скважин. А регуляторам – сделать выводы о необходимости создания инструментов для принятия стратегических решений.
Сводки новостей из коронавирусных окопов пока не оставляют надежд на снятие карантина в ближайшее время. Мировой спрос на нефть, по разным оценкам, в эти месяцы может провалиться на 30–40%, котировки сходили даже в отрицательную зону. И именно сейчас России и другим производителям необходимо решить, как сокращать добычу уже с 1 мая, чтобы избежать полного коллапса на рынке из-за переполнения хранилищ.
Из-за технологических особенностей разработки отечественных месторождений у России есть свои сложности. А эксплуатационный фонд скважин огромен – около 200 000 шт. Поэтому сейчас компаниям необходимо проделать значительную работу для оптимизации фонда с учетом рентабельности, возможности восстановления скважин и влияния на технологическую схему разработки в будущем.