Компании с технической задолженностью по налогам смогут получить господдержку
Задолженность по налогам и страховым взносам, сумма которой не превышает 3000 руб., не будет мешать получению субсидий на зарплаты сотрудникам, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина. Он сказал, что правительство уже приняло это решение.
Правительство должно исключить барьеры, мешающие добросовестным предпринимателям получать помощь от государства, сказал премьер. Задолженность меньше 3000 руб. он назвал «технической», сложившейся у многих компаний «в силу разных обстоятельств».
Президент России Владимир Путин анонсировал субсидии на выплату заработных плат 15 апреля. К 18 мая малый и средний бизнес, задействованный в пострадавших от коронавируса отраслях, получит от государства по одному МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника. Для того чтобы претендовать на субсидии на апрельские и майские зарплаты, компании должны сохранить как минимум 90% штата.
Прямые выплаты от государства сможет получить более 500 000 компаний, отмечал ранее Мишустин. Представитель Минэкономразвития уточнял «Ведомостям», что объем грантов рассчитан на 526 000 предприятий, из них около 350 000 – это компании, а 176 000 – индивидуальные предприниматели с наемными работниками.