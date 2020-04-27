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Компании с технической задолженностью по налогам смогут получить господдержку

Ведомости

Задолженность по налогам и страховым взносам, сумма которой не превышает 3000 руб., не будет мешать получению субсидий на зарплаты сотрудникам, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина. Он сказал, что правительство уже приняло это решение.

Правительство должно исключить барьеры, мешающие добросовестным предпринимателям получать помощь от государства, сказал премьер. Задолженность меньше 3000 руб. он назвал «технической», сложившейся у многих компаний «в силу разных обстоятельств».

Президент России Владимир Путин анонсировал субсидии на выплату заработных плат 15 апреля. К 18 мая малый и средний бизнес, задействованный в пострадавших от коронавируса отраслях, получит от государства по одному МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника. Для того чтобы претендовать на субсидии на апрельские и майские зарплаты, компании должны сохранить как минимум 90% штата.

Прямые выплаты от государства сможет получить более 500 000 компаний, отмечал ранее Мишустин. Представитель Минэкономразвития уточнял «Ведомостям», что объем грантов рассчитан на 526 000 предприятий, из них около 350 000 – это компании, а 176 000 – индивидуальные предприниматели с наемными работниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных