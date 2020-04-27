Компании с технической задолженностью по налогам смогут получить господдержку

Президент России Владимир Путин анонсировал субсидии на выплату заработных плат 15 апреля. К 18 мая малый и средний бизнес, задействованный в пострадавших от коронавируса отраслях, получит от государства по одному МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника. Для того чтобы претендовать на субсидии на апрельские и майские зарплаты, компании должны сохранить как минимум 90% штата.